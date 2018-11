Freebox V7 : un énième report au 27 novembre ?

Un nouveau report ? Le dernier, pour de vrai ?









Le DG d'Iliad tente de rassurer : la V7 sera « au pied du sapin »

Il se pourrait bien que la date de sortie de ladevienne bientôt aussi difficile à trouver que les numéros de l'EuroMillions. Si nos confrères de BFM Business se prévalent d'une information « exclusive », nous estimons cependant chez Clubic que le seul lien qui rattache aujourd'hui la presse et la date de sortie de la V7 serait ce mystérieuxde son prénom. Celle qui maîtrisera bientôt aussi bien le réseau social qu'Elon Musk lui-même a encore jeté le doute.Une Mamie est censée se coucher tôt, non ? Mais pas Georgette. La Cantaloue, dont le compte pourrait malicieusement être géré par Free pour nourrir différents buzz depuis quelques années -personne ne le sait, et ça arrange bien l'opérateur- a encore tweeté dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors que la vieille dame avait dans un premier temps annoncé sa venue à Paris pour le 21 novembre (le lendemain de l'hypothétique présentation de la box), la voici contrainte deà ParisGeorgette (ou qui que ce soit qui se cache derrière...) vient même de s'adressersur Twitter, lui demandant s'il pouvait la récupérer à la gare le 27 novembre. Le tweet n'a évidemment pas été commenté ni liké par le boss de Free, peu bavard sur le réseau social du petit oiseau bleu.Ces derniers jours, des informations sont apparues à droite, à gauche., qui pourrait être équipée d'une partie tactile que l'on pencherait aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale, serait une raison suffisante pour justifier ce retard. Mais ce n'est peut-être pas ça.Bon, après,, le directeur général d'Iliad, nous promet que, comme le relaie l'agence Reuters.. Mais Noël, c'est encore loin. Puis quel Noël ? 2018 ? 2019 ? 2020 ? Free lui-même sait-il quand la nouvelle Freebox sera commercialisée ? On exagère un peu... mais attention, car la communication un peu maladroite du FAI pourrait très largement tourner en sa défaveur si le produit n'est pas à la hauteur des attentes du public... Souhaitons pour lui qu'il le soit.