Freebox V7 : une date d’annonce commence à se dessiner (pour de vrai cette fois)

Une présentation le 20 novembre

bonsoir les jeunes . je reviens a paris dans 14 jours pour chercher le cadeau de noel de mon petit fils pour accelerer internaitte a la campagne . — Georgette (@mamieducantal) 7 novembre 2018

Bon je crois que la présentation de fera donc le mardi 20 pour une disponibilité le mercredi 21#freeboxv7 — tOuiiTEuR (@tOuiiTEuR) 7 novembre 2018

Une V7 pour les zones rurales ?

Lasortira-t-elle un jour ? Oui, c'est inéluctable. Ça fait des semaines qu'on vous en parle ? Oui, on en a conscience. Pourtant cette fois, le dénouement semble plus proche que jamais. La Mamie du Cantal a publié un nouveau tweet ce mercredi soir dans lequel elle est plus explicite que jamais :Mais Georgette ne s'est pas arrêtée là, oh que non !Septembre... octobre... novembre... stop ! Oui, le mois de novembre devrait bien être celui de la sortie de la Freebox V7, sept ans après la Révolution et son effet « Waouh ». La nouvelle box dedevrait être, traditionnel jour des présentations chez Free, etle lendemain,, comme l'avance BFM Business.Jeudi soir, la Mamie du Cantal a non seulement tweeté et livré des informations datées, mais elle a aussi retweeté un internaute qui s'est adressé à elle :Lu et approuvé Georgette ? C'est tout comme.On en sait également un peu plus sur cette box, qui devrait être orientée, pour satisfaire les zones rurales, peu denses en population. Free a accéléré son déploiement du très haut débit dans les campagnes et l'idée générale revient à offrir le même service et les mêmes avantages à l'ensemble des Freenautes, autant dans les villes qu'à la campagne.Un second modèle (et peut-être un troisième) sera proposé, plus orienté Android TV, pour succéder on l'imagine à l'actuelle Freebox Mini 4K, la box triple-play de l'opérateur.