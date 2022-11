Le CNES et EDF à la conquête de la Lune ? D'abord, ils travailleront sur un prototype d'habitat

Dans le cadre du futur de l'exploration spatiale habitée, le groupe EDF et le Centre national d'études spatiales (CNES) ont annoncé ce mardi 15 novembre avoir engagé une coopération mutuelle pour concevoir un habitat lunaire connecté qui serait sobre en énergie et en données, mais aussi autonome et résilient. Le but est de mettre au point des technologies adaptées à des environnements spatiaux, mais aussi terrestres.