Grand jeu-concours des 18 ans de Clubic

Alors : merci à vous !

Comment participer ?

Sur Facebook : liker la page Clubic et partager la publication du jeu-concours ;

liker la page Clubic et partager la publication du jeu-concours ; Sur Twitter : suivre le compte Clubic et retweeter la publication du jeu.

Modifié le 05/06/2018 à 13h53

Pendant que nous fêtions dans les coulisses le chemin parcouru, nous n'oublions pas que vous nous avez toujours accompagnés dans ce voyage.Pour vous remercier et fêter ces heureux événements avec vous, Clubic organise un jeu-concours sur Facebook et Twitter avec un gros lot comprenant :Un grand merci à nos partenaires sans qui l'événement n'aurait pas pu avoir lieu : Acer DrawMyPad et Cdiscount Pour participer, vous pouvez faire l'une de ces deux actions :Participer à la fois sur Facebook et Twitter augmente vos chances d'être tiré au sort.Vous disposez de deux semaines à compter d'aujourd'hui pour participer à notre jeu-concours. Au terme de ces deux semaines, nous tirerons au hasard un gagnant parmi les deux réseaux sociaux.Il ne nous reste plus qu'a vous souhaiter bonne chance et encore une fois, merci !