À la rencontre des fresques préhistoriques de la grotte Chauvet en VR

Un nouveau regard sur Chauvet

Source : Google Arts and Culture

Pour celles et ceux qui n'auraient pas accès à un casque de VR , le site de Google Arts & Culture propose également une visite numérique guidée , entre galerie d'art, parcours en 360 degrés et récit de cette découverte unique.Âgés de 36 000 ans, les dessins, fresques et gravures qui ornent les murs de la grotte de Chauvet, en Ardèche, comptent parmi les plus anciens au monde et ne sont plus accessibles au grand public depuis 2004. Il est toutefois possible de découvrir le site à travers une reconstitution de la caverne, appelée Grotte Chauvet 2.Désormais, Google Arts & Culture ouvre cette visite à tout le monde, en réalité virtuelle. L'expérience immersive est contée en français par Cécile de France (et en anglais par Daisy Ridley, l'actrice de Rey dans).Si vous n'avez pas de casque VR à portée de main, notez cependant que le site consacré au projet reste intéressant. On y trouve en effet une histoire retraçant la découverte de la grotte, mais aussi des visualisations en 360° d'objets trouvés à Chauvet, et une galerie d'art expliquant en détails les subtilités des différentes peintures (mammouth, chevaux, etc.) retrouvées dans la grotte. À l'instar de l'ensemble des projets Google Arts & Culture, il faut néanmoins parler anglais pour profiter pleinement de l'expérience.