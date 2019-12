Les lunettes de réalité virtuelle "made by Huawei" se lancent en Chine

© Huawei

Un design surprenant

Source : Gizmochina

Ce nouveau casque, dont on ne pourra pas vérifier les qualités pour le moment, pèse environ 166 grammes, soit plus de 400 grammes de moins que l' Oculus Quest , à titre de comparaison.Le produit en lui-même ressemble plus à des lunettes de réalité augmentée, voire à des lunettes de soleil futuristes, qu'à un casque de réalité virtuelle.Les Huawei VR Glass promettent par ailleurs une résolution d'écran de 3 200 x 1 600 pixels, un champ de vision de 90 degrés et un taux de rafraîchissement de 70/90 Hz. Aucune date de sortie en Europe ou aux États-Unis n'a encore été annoncée, mais l'on peut patienter en jetant un œil plus précis sur ce casque grâce à une publicité de Huawei diffusée en Chine en septembre dernier.