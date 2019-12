Pimax retarde (encore) ses casques VR 8K

© Kickstarter

Un long historique de retards

Source : Upload

Lancé sur Kickstarter en 2017, le gadget de Pimax a tout pour mettre l'eau à la bouche. Décrit comme «», il avait largement récolté l'argent nécessaire à sa commercialisation et était initialement prévu pour le mois de janvier 2018 avant d'être retardé à maintes reprises Près de deux ans après la date de sortie initialement prévue, le casque de Pimax n'a toujours pas pointé le bout de son nez. Afin de justifier ce nouveau désagrément, l' entreprise explique vouloir opérer «» du 8K+. Et c'est encore plus inquiétant pour le 8KX, qui est toujours «».Malheureusement, ce n'est pas la première fois que Pimax a autant de retard pour délivrer ses produits. Il suffit de jeter un œil sur leur page Kickstarter pour s'en rendre compte... Alors, si vous souhaitez tout de même vous procurer ce casque plein de promesses, il est peut-être sage d'attendre qu'il soit officiellement lancé.