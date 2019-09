L'album en réalité virtuelle de Björk, Vulnicura VR, sera disponible sur Steam dès demain

Évasion dans la réalité virtuelle

Un projet long de cinq ans

Source : Engadget

, chanteuse, musicienne et compositrice islandaise, est célèbre pour l'originalité de ses œuvres. Et ce n'est pas la sortie prochaine de son nouvel album qui va faire mentir cette réputation.Son dernier opus,, n'est en fait pas une totale nouveauté. Il s'agit d'une réédition d'un précédent album,, sorti en 2015. Le caractère inédit de cette nouvelle version réside donc dans la « VR », laqui accompagne les morceaux de l'artiste. En effet, cette oeuvre propose de ne plus être seulement auditeur, mais également spectateur, et d'écouter les chansonsLe but de cette innovation : permettre unede la chanteuse.voit ainsi dans leun moyen de s'isoler du monde réel, pour plonger dans celui de l'artiste. D'ailleurs, la vidéo associée au titre «» a été tournée précisément sur la plage où la musicienne a écrit la chanson.Il aura fallu un certain temps pour voir aboutir ce projet. Les premières prises de vue ont été réalisées en, mais à l'époque, les équipements de réalité virtuelle étaient peu répandus. Cinq ans plus tard, sans pouvoir véritablement parler de démocratisation, il est plus facile d'avoir accès à de tels dispositifs, et les plateformes permettant la diffusion de ce type de contenus sont plus nombreuses.a donc choisi l'une d'entre elles, et non des moindres :y sera disponible à l'achat,, ouvrant ainsi la voie à une