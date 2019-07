Tour de France – La descente du col du Tourmalet filmée en VR 360

Charly Mottet s'échauffe avant la descente... (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com)

Embarquez pour deux kilomètres de descente en excès de vitesse

Voici la GoPro Fusion, caméra utilisée pour le tournage (Crédits : Alexandre Boero pour Clubic.com

Comment regarder la descente complète du Tourmalet en VR 360 ?



(Crédits : Orange - Capture d'écran Alexandre Boero pour Clubic.com)

Pour vivre en réalité virtuelle la descente du col du Tourmalet dans la peau d'un ancien coureur cycliste professionnel, et à 360°, il vous faut au préalable télécharger l'application gratuite Orange VR Experience. Celle-ci est disponible sur le



(Crédits : Orange - Capture d'écran Alexandre Boero pour Clubic.com)

Une fois dans l'application, et muni de vos lunettes ou de votre casque VR, vous n'avez plus qu'à lancer la vidéo « La descente du Tourmalet », actuellement disponible sur la page d'accueil ou dans la rubrique « Adrénaline ».



Dans la vidéo, plusieurs détails ont été incrustés pour rendre encore plus immersive la descente, comme le tracé effectué par le coureur, la vitesse, la distance parcourue et l'altitude.



(Crédits : Orange - Capture d'écran Alexandre Boero pour Clubic.com) Pour vivre en réalité virtuelle la descente du col du Tourmalet dans la peau d'un ancien coureur cycliste professionnel, et à 360°, il vous faut au préalable télécharger l'application gratuite. Celle-ci est disponible sur le Play Store , l' App Store et l' Oculus Store Une fois dans l'application, et muni de vos lunettes ou de votre casque VR, vous n'avez plus qu'à lancer la vidéo «», actuellement disponible sur la page d'accueil ou dans la rubrique «».Dans la vidéo, plusieurs détails ont été incrustés pour rendre encore plus immersive la descente, comme le tracé effectué par le coureur, la vitesse, la distance parcourue et l'altitude.

Accompagnez-nous prendre un bon bol d'air frais. Alors que lecycliste a débuté ce 6 juillet, Clubic vous emmène dans les Pyrénées pour vous faire découvrir la. La descente est assez particulière puisqu'il s'agit de celle du, un lieu emblématique de l'épreuve.Cette descente a été réalisée par le sympathique, porteur du maillot jaune et vainqueur de plusieurs étapes sur le Tour de France dans les années 1980 et 1990. L'ancien coureur a ressorti son vélo pour le compte d', partenaire officiel de la course, auprès duquel il exerce un rôle d'ambassadeur.La descente a été effectuée lors de la première moitié du mois de juin, alors qu'il faisait encore bien froid (entre zéro et deux degrés) au sommet, à. Le vice-champion du monde de 1986, et double quatrième du Tour l'a effectuée par le versant ouest,, la 14étape du Tour de France devant arriver à son sommet, en provenance de Tarbes.- c'était son surnom dans le peloton - était équipé pour l'occasion d'une, dotée de deux objectifs pouvant réaliser des. La descente, longue d'environ 1,7 kilomètre, a pu se faire entre, malgré quelques portions encore humides à l'ombre. Pour l'anecdote, sachez que trois prises (donc autant de descentes) ont été effectuées. Il faut dire que le Tourmalet est un col très prisé des amateurs, des passionnés et... des motards. Il a donc fallu attendre que les différents convois de deux roues passent avant que Charly puisse s'élancer.Avec cette, le but d'Orange est de donner le sentiment que descendre les pentes mythiques du Tour de France est accessible à tous. Dans la vidéo officielle, Orange distille ses- soufflés par Charly Mottet - pourdans les deux sens.