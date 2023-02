Mais ! Pourquoi Meta met-elle fin à l'un des meilleurs jeux multi de l'Oculus ?

Sorti en 2018, Echo VR (anciennement Echo Arena) s'était placé comme un jeu phare au lancement des casques Oculus Quest et Rift S. Il s'agissait en effet de l'un des premiers jeux VR multijoueur, avec un concept plutôt original et particulièrement bien retranscrit en réalité virtuelle. Le but était en effet d'évoluer dans une arène zéro-G et d'utiliser tout ce qui nous passait sous la main (y compris les autres joueurs) pour lâcher un frisbee dans le but adverse.