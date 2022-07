J-1 avant la fin des soldes ! Ce tapis de souris Logitech profite d'une belle remise

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à un tapis de souris gamer de Logitech, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle G240.

Il s'agit d'un tapis de souris de 340 x 280 mm et d'une épaisseur d'1 mm, offrant ainsi une belle surface pour y faire glisser votre souris, principalement pour un usage gaming, mais pas seulement.

Il affiche pour la meilleure expérience possible une friction de surface modérée, présentant un degré de résistance justement calibré pour assurer une utilisation fluide avec la souris. Produit Logitech oblige, il profite d'une compatibilité supplémentaire avec les souris du fabricant. Sa surface homogène permet également aux capteurs de souris un mouvement optimal, peut importe son placement sur le tapis.

Grâce à sa base en caoutchouc, le Logitech G240 peut s'accrocher à de nombreux types de surface et ne flanchera pas sous la pression même des mouvements les plus amples, vifs et rapides.