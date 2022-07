Juste avant la fin des soldes, la RTX 3080 Ti PNY est plus accessible que jamais

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à un modèle fabriqué par PNY, une marque de grande réputation dans le domaine, de la très prisée RTX 3080 Ti de NVIDIA.

Si vous recherchez le nec plus ultra pour du jeu en 4K, cette carte graphique est une véritable référence en la matière, grâce à ses 12 Go de mémoire GDDR6X, ses 10240 cœurs CUDA, un chipset pouvant aller jusqu'à une fréquence de 1665 MHz et une bande passant de 912 Go/s.

Un véritable monstre de puissance en somme, qui peut sur ce modèle de PNY compter sur un refroidissement optimisé grâce à trois ventilateurs et une plaque à l'arrière visant à minimiser la surchauffe. Côté connectique, elle nécessite une interface PCI Express 4.0 et affiche trois DisplayPort, ainsi qu'un port HDMI.

Afin de conserver son identité de produit à destination des gamers, ce produit est garantie Low Hash Rate, pour ne pas attiser la convoitise des cryptomineurs. Elle viendra d'ailleurs illuminer habilement l'intérieur de votre PC grâce à un éclairage RGB personnalisable.