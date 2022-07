Belle remise sur le casque gaming Hyper X Cloud en ce moment chez Amazon

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à un casque gamer filaire via prise Jack 3,5 mm d'HyperX, une marque très connue dans le domaine, désignation Cloud II. Il propose le son Surround 7.1 estampillé HyperX, des glissières de réglage des basses et des haut-parleurs à double chambre également estampillés HyperX. Il intègre également un micro flexible entouré d'une mousse visant à mieux éliminer le bruit ambiant.

Le casque HyperX Cloud II s'accompagne d'une télécommande permettant de régler à la volée le son du casque, du micro, et d'activer le 7.1 Surround, offrant une totale immersion et un certain avantage compétitif sur les jeux de tir.

Doté d'un facteur de forme Circum-Auriculaire et de coussinets confortables entourant bien les oreilles, l'HyperX Cloud II assurera un confort optimal même durant de longues sessions de jeu, ainsi qu'une efficace suppression de bruit pour profiter pleinement des jeux. Le tour de tête dispose d'un cadre aluminium durable lui assurant une grande longévité et pouvant s'adapter au port de tête de chacun, le tout dans un design aussi élégant que léger.

Pour ne rien gâcher, il se montre hautement compatible, puisqu'il peut être utilisé non seulement sur PC, mais peut également vous accompagner sur les consoles Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, ainsi que sur mobiles ou encore des casques VR.