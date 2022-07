Soldes Amazon : TOP 10 des offres irrésistibles avant le week-end

Durant l'été les Soldes et l'Amazon Prime Day s'affrontent pour vous proposer les meilleures offres possibles sur tous les produits high-tech que vous appréciez et il est bien difficile parfois de savoir quelle période et quel évènement privilégier pour faire les meilleures affaires possibles.

Les Soldes ont l'avantage de la durée. Vous avez quatre semaines, soit un bon mois pour faire votre shopping. Vous pouvez profiter des premiers prix bas de la période pour les produits les plus demandés puis revenir un peu plus tard pour dénicher des affaires encore plus avantageuses et des prix tirés vers le bas comme jamais. Avec les démarques successives chaque semaine, il est toujours possible de gagner quelques dizaines d'euros supplémentaires sur l'ensemble de vos achats.

Amazon, avec son Prime Day, n'est pas aussi généreux et ne propose que deux journées de promotions…mais quelles journées ! Durant 48H, l'intégralité du catalogue du e-marchand est mis à contribution et le géant de la vente en ligne profite de sa force de frappe pour faire chuter les prix comme lui seul le peut aujourd'hui. Vous êtes ainsi surs de profiter des tarifs les plus bas sur le web durant la période, sans compter tous les avantages proposés par Amazon comme la livraison express ou un service client parmi les meilleurs disponibles aujourd'hui.

Pour faire les meilleures affaires, notre solution est toute simple : ne choisissez pas entre le Prime Day et les Soldes et consultez toutes les offres disponibles cet été. Vous serez ainsi sur de profiter des meilleurs tarifs pratiqués à la fois par Amazon et l'ensemble des sites marchands et pourrez vous faire plaisir sans trop dépenser.