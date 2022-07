Craquez pour le volant Thrustmaster T248 en solde chez Cdiscount !

Passons maintenant aux caractéristiques de ce volant qui fonctionnera parfaitement sur PS5, PS4 mais aussi sur PC. La roue est ultra confortable avec ses finitions très fines et son design extrêmement plaisant. Un retour de force dynamique répond présent et pourra être réglé par vos soins selon vos préférences. Les sensations seront ainsi au rendez-vous au moment de lancer n'importe quel jeu de course. Globalement, le Thrustmaster T248 fait preuve d'une grande polyvalence et toutes les commandes embarquées bénéficient d'une réactivité incomparable.

Et ce n'est pas tout car le volant est même équipé d'un écran servant de tableau de bord. Vous pourrez choisir entre plus de 20 affichages différents pour surveiller toutes les informations importantes pendant une course. Un pédalier magnétique est également de la partie pour une immersion décuplée. Vous allez même pouvoir régler librement le frein.