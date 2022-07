Soldes Amazon : le MEGA TOP 7 des offres immanquables

Nous poursuivons notre chemin avec un pack qui regroupe un smartphone et des écouteurs Oppo à 329 € au lieu de 399,99 €. Tout d'abord, voici l'Oppo Find X3 Lite, un téléphone d'excellente facture avec son écran AMOLED de 6,43 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels pour un taux de rafraichissement à 90 Hz. Un processeur Snapdragon 765G est également là pour assurer la compatibilité 5G tout en offrant des performances appréciables. Soulignons aussi les 8 Go de RAM et la mémoire interne de 256 Go.

L'Oppo Find X3 Lite se distingue aussi par son design compact et son autonomie renversante de deux journées complètes. La recharge rapide à 65 W permet même de recharger la batterie en seulement 35 minutes. Une prise jack est également présente. Pour ce qui est des écouteurs Enco Air, ils délivrent un son détaillé et riche une fois connectés à votre smartphone. Les oreillettes sont très confortables et affichent une autonomie incroyable de 24 heures avec le boîtier fourni.