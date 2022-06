Soldes 2022 : la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Pro2 est moins chère

Cette trottinette conçue par la marque chinoise est capable d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h pour une autonomie totale de 45 km. Trois modes de vitesse (piéton, standard et sport) sont de la partie. Des statistiques très convaincantes qui vous permettront de parcourir de longues distances en ville. Vous allez pouvoir aller au travail ou même au restaurant sans la moindre difficulté grâce au moteur 600 W capable de délivrer des performances redoutables.

La Xiaomi Mi Scooter Pro 2 se veut également ultra ergonomique via son pliage qui peut être effectué en seulement trois secondes. Vous pourrez alors la transporter à une seule main (ou à deux mains) et son poids net atteint 14,2 kg. Quant à la charge que ce modèle est capable de supporter, elle est estimée à 100 kg.

La sécurité est aussi de mise grâce à la présence d'un double système de freinage avant/arrière très efficace. De leur côté, les pneus 8,5 pouces résisteront sans problème aux bosses et autres imperfections sur la chaussée. Vous allez pouvoir compter sur un confort optimal ! Pour pouvoir être vu et voir dans l'obscurité, le Mi Scooter Pro 2 embarque des réflecteurs avants, latéraux et arrières, un phare ultra lumineux de 2 Watts ainsi qu'un dernier feu arrière toujours plus visible.