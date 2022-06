Soldes Amazon : TOP 10 des vraies promos à saisir ce jeudi

Comme vous avez pu le constater, les Soldes 2022 ont démarré ce mercredi 22 juin mais il y a encore de nombreuses dates à cocher dans votre agenda afin de faire encore plus de bonnes affaires et gagner toujours plus d'argent tout en vous faisant plaisir.

Le mercredi 29 juin sonnera l'heure de la deuxième démarque pour les revendeurs en ligne avec encore plus de promotions et de remises à retrouver à la fois sur les produits déjà soldés mais également sur de nouvelles références qui viendront s'ajouter à une liste déjà très bien fournie.

Le mercredi 6 juillet verra quant à elle le début de la troisième démarque et le 13 juillet sera le lancement de la quatrième démarque. Il vous faudra ensuite faire vite pour profiter des derniers deals disponibles puisque le 19 juillet à la tombée du jour, les Soldes prendront définitivement fin et ne reviendront qu'au mois de janvier 2023.