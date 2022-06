Soldes d'été 2022 : dates, bons plans et promotions, le guide complet !

Parmi les acteurs majeurs des soldes, Amazon est bien entendu l'un des sites de vente en ligne à surveiller de près. Avec son catalogue produit très vaste et sa politique de prix agressive, le géant américain propose bien souvent les prix les plus bas du marché sur les marques high-tech les plus prisées et bien entendu sur sa gamme d'enceintes et d'écrans connectés Echo Dot, Echo Show et sur la fameuse liseuse Kindle.

En plus des promos des soldes, Amazon devrait sans trop de surprise dégainer son Prime Day durant cette même période. Un coup double qui risque de profiter aux internautes avec des prix vraiment cassés à l'occasion de cette journée entièrement dédiée Amazon. Bien entendu, Clubic suivra de près cette opération commerciale qui suscite chaque année un engouement plus fort ! Si les soldes et le Prime Day sont le moment idéal pour faire de vraies économies, c'est aussi l'occasion immanquable de devenir membre Prime pour profiter des meilleures offres, des promotions en avant première et de la livraison gratuite en 24h.