Cette chaise gaming AkRacing est 100€ moins chère pour les Soldes !

Fnac fait une belle offre en retirant 100€ au siège AkRacing Série Core EX SE sur son magasin. En effet il passe de 299,99€ à 199,99€ le temps des Soldes. Donc si vous cherchez un siège confortable à un prix accessible, compte tenu de la qualité, c'est ici que ça se passe.

Une fois reçu et monté, il est possible de l'ajuster aussi bien au niveau du dossier que de la hauteur de l'assise et des accoudoirs afin d'avoir la position idéale. Comme nous l'avons dit, il est recommandé aux personnes mesurant entre 1,60 m et 1,90 m pour un poids idéal compris entre 55 et 115 kg. Mais il peut supporte un poids maximal de 150 kg si besoin.