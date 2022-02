Cette souris RGB gaming Logitech G203 Lightsync est à -50% pour les Soldes

La G203 Lightsync est une souris compacte qui peut parfaitement servir de périphérique nomade. Elle ne pèse que 85g et offre une bonne prise en main que ce soit pour de la bureautique ou du gaming. D'ailleurs si vous passez par le logiciel G Hub mentionné plus haut, vous allez pouvoir programmer les touches de la souris afin d'y assigner vos raccourcis et macros préférés.

En appuyant sur le bouton situé juste sous la mollette vous allez pouvoir régler les DPI et ainsi avoir un pointeur plus ou moins rapide à l'écran. En sachant que sur ce modèle, le maximum est de 8000 dpi. Enfin, vous allez pouvoir créer plusieurs profils, toujours dans G Hub, en fonction de vos usages et passer de l'un à l'autre à la volée sans avoir à tout reconfigurer.