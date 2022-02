La Souris Razer Viper Mini est à prix.. mini !

Razer est une marque connue pour ses accessoires et PC gaming de grande qualité. La Viper Mini est, comme son nom l'indique, une version plus petite de la Viper mais qui ne lésine pas pour autant sur les capacités techniques. On retrouve tout le savoir faire de la marque dans cette souris ambidextre de seulement 58g qui mesure 118,3 mm de long pour 53,5 mm de large et 38,3 mm de hauteur.

Dans le commerce cette souris est vendue aux alentours de 50€ mais pendant les soldes, qui plus est les dernières démarques, Amazon la brade à seulement 29,37€. Sachant qu'il s'agit d'un modèle filaire et donc beaucoup plus réactive qu'une souris Bluetooth. Et qui saura convenir aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers.