Le disque dur externe WD My Book 16 To est à -41% chez Amazon

Le WD My Book 16 To est un beau petit pavé de 1 kg qui se place près de votre ordinateur en se branchant via une prise USB 2.0 ou 3.0 pour une vitesse de transfert optimisée. Mais ce n'est pas un simple espace de stockage pour vos données. Il est en effet livré avec une armada de logiciels pour le rendre vraiment polyvalent.

Sur le site du constructeur, le modèle 16 To comme présenté ici est affiché à 439,99€. Mais Amazon pendant les soldes vous permet de l'acquérir pour 299,99€. Soit à peine 18,75€ le To de stockage. Ce qui est bien moins cher que la moyenne constatée sur le marché actuellement. Avec en plus la petite livraison gratuite qui va bien.