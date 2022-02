Soldes 2022 : toutes les offres à ne pas manquer ce week-end !

Durant ces derniers jours de bonnes affaires vous pourrez retrouver l'ensemble des familles de produits high-tech à des prix stupéfiants pour vous faire plaisir sans faire un trou dans votre budget.

Changer de smartphone est presque devenu obligatoire après quelques années tant ces produits ont pris une place considérable dans nos vies et nous aident à nous déplacer, à communiquer avec vos proches mais aussi à jouer ou encore à travailler en mobilité. Pour tous ces usages, et bien d'autres encore, il est grand temps de recycler votre ancien smartphone, qui a clairement fait son temps, et d'opter pour un modèle flambant neuf et disposant des toutes dernières technologies. Ecran OLED 120 Hz, 5G mais aussi processeur haute performances sans oublier les caméras toujours plus précises, c'est ce que vous proposent Apple, Samsung, Xiaomi et OnePlus avec des modèles fraichement sortis dans les magasins et à des prix jamais vus encore sur le web.

Les PC portables sont également les produits les plus prisés des français aujourd'hui, aussi bien pour se détendre à la maison devant un film ou une série que pour travailler ou consulter ses mails. Des modèles entièrement conçus pour la bureautique vous attendent, à tout petit prix. Pour les gamers, d'autres appareils spécialement étudiés pour eux, avec des cartes graphiques dernier cri, des écrans à haut taux de rafraichissement et remplis de stockage SSD, les attendent dès à présent et pour quelques heures encore seulement. Pas le temps d'attendre, foncez pour profiter de ces offres avant qu'il ne soit trop tard.

En plus de vos écrans mobiles, il est important de profiter d'un bel et grand écran dans son salon, afin de profiter au maximum des innombrables films et séries qui sortent chaque semaine sur les différentes plateformes de streaming. C'est pourquoi nos e-marchands préférés vous proposent pour ce dernier week-end de Soldes 2022 des offres à tomber à la renverse sur une belle sélection de téléviseurs 4K. En plus de profiter d'une image riche avec une colorimétrie et des détails à vous couper le souffle, vous pourrez également faire des économies sur des téléviseurs intelligents, connectés à Internet et qui vous permettent d'accéder à l'ensemble des plateformes de SVOD auxquelles vous êtes abonnés, ainsi qu'au contrôle de vos objets connectés compatibles dans la maison.

De la même manière que l'image, le son ne doit pas être négligé et grâce à cette sélection de casques sans-fil Bose ou Sony, vous pouvez profiter d'un rendu audio de très haute qualité, riche en basses et en dynamique pour écouter toutes sortes de morceaux, quelque soit le genre. Equipés pour certains de systèmes de réduction de bruit mais aussi de contrôles tactiles ainsi qu'avec la présence d'un assistant vocal intégré dans l'appareil, vous pouvez répondre à un appel, envoyer un message ou poser une question via une simple commande vocale, sans jamais interrompre vos activités. Le confort à l'état pur accompagné par votre musique préféré, cela vous tente ? N'attendez donc pas plus longtemps pour profiter de ces remises.

Enfin une vie plus saine et plus active est indispensable pour se maintenir en forme tout au long de l'année. Votre montre connectée peut vous aider à vous garder la forme en calculant en temps réel le nombre de calories brulées ainsi que l'ensemble de vos pas réalisés dans la journée. Equipées de nombreux capteurs santé, elle vous permet aussi de visualiser d'un coup d'oeil vos notifications et d'envoyer des messages ou de passer un appel. Vous pouvez même diffuser de la musique depuis l'appareil sur votre casque sans fil durant vos entrainements et payer en ligne. De vrais petits ordinateurs au poignet, à retrouver pour quelques jours encore à prix cassés.