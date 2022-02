Samsung Galaxy Watch4 : la montre connectée est 100€ moins chère pour les Soldes

La Galaxy Watch 4 Classic est, comme son nom l'indique, une montre à la fois technologie enrobée dans un design chic et sobre. Ainsi, de loin, la montre peut ressembler à une montre à aiguilles classique, mais elle cache en réalité de nombreux atout.

Le premier est qu'il est possible de changer le cadran pour lui faire adopter le look que vous désirez. Sobriété des aiguilles, look plus moderne avec affichage numérique, podomètre, météo, activités sportives… Il vous revient de choisir l'habillage de la montre et de la personnaliser en téléchargeant de nouvelles applications et cadrans.