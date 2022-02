L'excellent Roborock S5 Max à prix choc pour les Soldes AliExpress

Le Roborock S5 Max est un aspirateur robot qui s'occupe de nettoyer vos sols efficacement et intelligemment. Efficacement car son système de cartographie est bien fait et ne laisse aucun endroit derrière lui. Il va d'abord faire le tour de la pièce pour en délimiter les murs et ensuite passer en couloirs pour tout couvrir.

Intelligemment car le S5 Max anticipe très bien les obstacles et se déplace ainsi de façon très fluide dans vos pièces. Il fait un passage unique à chaque endroit, mais suffisant pour aspirer poussières, saletés et autres poils d'animaux qui trainent là.