Soldes 3ème démarque : les meilleures promos high-tech chez Amazon et Cdiscount

Depuis l'apparition de Netflix, d'Amazon Prime Vidéo et de Disney+, le téléviseur a repris sa place en tant que centre de divertissement de toute la famille. Il faut dire que le secteur a connu de nombreux bouleversements en plusieurs années.

Premièrement la qualité d'image s'est considérablement améliorée avec l'arrivée de la définition 4K. Utopie autrefois, les contenus 4K sont aujourd'hui légion et proposés par défaut à tous les utilisateurs. La forte poussée de la fibre en France permet à des millions de spectateurs de profiter d'une image plus définie, mais aussi du standard HDR qui renforcent les couleurs et la luminosité des scènes.

Ces téléviseurs possèdent également une connectivité Wi-Fi et Ethernet qui leur permet de se connecter à Internet et vous offre de nombreux services directement sur le plus grand écran de la maison. Toutes les plateformes de streaming sont désormais disponibles d'un simple clic, et mieux encore, les plus populaires ont trouvé leur place sur les télécommandes de bon nombre de modèles.

Enfin, grâce à des tailles de 55 ou 65 pouces, le téléviseur 4K propose désormais une image très large, dont l'expérience se rapproche de plus en plus de celle vécue au cinéma. Vous ne regardez plus vos films sur le "petit écran" mais sur une dalle de plus d'1,30 m qui vous permet de vous immerger dans l'action et d'être avec les personnages de la même manière que dans une salle obscure.

Pour vous permettre là encore de remplacer votre téléviseur actuel par un TV 4K à la pointe de la technologie, Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger vous proposent de nouveaux produits à prix cassés chaque jour, que nous vous présentons à la fois dans nos sélections et dans nos bons plans quotidiens.

Parmi les marques disponibles on retrouve bien entendu les cadors du genre comme LG, Philips, Sony, Samsung mais aussi de nouveaux venus comme le leader chinois Xiaomi qui vous propose ces téléviseurs de premier choix, équipés des meilleurs composants et des meilleurs écrans du moment.

N'hésitez pas à découvrir les remises exceptionnelles appliquées par nos e-commerçants préférés ! Il ne reste seulement que quelques jours pour en profiter avant qu'il ne soit trop tard.