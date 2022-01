Pour les Soldes Amazon, cette souris gamer Steelseries est à moitié prix !

Cette offre s'intéresse donc à une souris gamer filaire de SteelSeries, une marque bien connue dans le domaine, modèle Rival 5. Ne laissez pas ce prix affublé d'une belle promotion vous tromper : il s'agit d'un produit extrêmement solide.

On peut notamment noter le capteur optique TrueMove Air pouvant aller jusqu'à 18 000 dpi et assurant un suivi 1 à 1 pour une précision exemplaire. La souris peut également se targuer d'être particulièrement polyvalente et adaptée à de nombreux genres de jeux grâce à neuf boutons entièrement programmables grâce au logiciel SteelSeries embarqué, dont cinq boutons latéraux à action rapide.

Elle se distingue également par un design aussi stylé qu'ergonomique, animé par deux lignes et le logo de la marque grâce à un éclairage RVB également entièrement personnalisable.

Elle se veut par ailleurs très compétitive grâce à un poids de 85 g, une endurance et solidité à toutes épreuves, notamment sur les clics dotés d'interrupteurs Golden Micro IP54. Sa forme symétrique se montre adaptée à toutes les mains, même si la disposition des boutons latéraux privilégie un public droitier.