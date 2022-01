Soldes 2022 : les promos high-tech qui valent vraiment le détour chez Amazon et Cdiscount

Parmi les revendeurs les plus actifs à l'occasion de ces Soldes 2022, Amazon est probablement dans le peloton de tête. En effet, le célèbre revendeur en ligne a fait chuter les prix de bon nombre de ses produits disponibles pour vous permettre de faire de belles économies, jusqu'à -50% de remise sur certaines références.

Amazon est aussi désormais un constructeur reconnu et puissant dans l'univers des objets connectés et propose une gamme très étendue de produits, dont le point commun reste évidemment la présence de l'assistant vocal Alexa, la technologie maison d'Amazon, pour vous permettre de commander tous ces appareils à la voix et d'obtenir un grand nombre de services utiles pour votre foyer.

Parmi ces derniers, on retrouve en première ligne les enceintes Echo. Amazon propose aujourd'hui plusieurs membres de cette famille, à commencer par les Echo Dot, les plus petites mais néanmoins très capables enceintes de la marque, proposées à un tout petit prix, et plus encore avec les Soldes 2021.

On peut également citer les Amazon Echo, les enceintes milieu de gamme pour un son de qualité dans la maison ou l'Amzon Echo Studio, l'enceinte haut de gamme pour les mélomanes proposant un système de son renforcé pour écouter ses titres préférés sans un perdre un seul détail. Evidemment les enceintes connectées Amazon sont livrées avec la présence d'Alexa, qui permet de contrôler à distance ces différents objets domotiques dans la maison mais également de lancer un morceau depuis n'importe quel service de streaming ou encore d'obtenir la météo et les actualités du jour.

Amazon propose également les Amazon Echo Show, des enceintes équipées d'un écran pour regarder du contenu, passer des appels vidéo ou encore obtenir des informations visuelles comme le suivi en temps réel d'une recette de cuisine. Les possibilités sont tout simplement illimitées, à vous de les découvrir.

Amazon a également des solutions pour connecter votre écran de télévision avec la Fire TV Stick. Proposée en version Full HD ou 4K, cette petite clé s'installe directement sur votre téléviseur, via l'un des ports HDMI. Une fois branché, le Fire TV Stick vous permet d'accéder à un catalogue d'application, et parmi elles tous les principaux services de streaming vidéo. Netflix, Disney+, MyCanal, Apple TV+ et bien entendu Amazon Prime Video, ils sont tous là pour vous permettre d'accéder à des milliers de films et de séries sur le plus grand écran du salon.

Les amateurs de lecture pourront également, à l'occasion de ces Soldes qui tombent en plein rentrée littéraire, satisfaire leur soif de romans et d'essais avec la gamme Kindle. La liseuse d'Amazon, proposée à des prix très intéressants actuellement, vous permet d'emmener partout avec vous des milliers d'ouvrages au format numérique. Pratique pour vous permettre de lire toute la journée sans vous surcharger mais aussi pour acheter des livres sur le store d'Amazon directement depuis la liseuse et profiter dans la seconde des livres qui font l'évènement.

Enfin Amazon s'engage du côté de la sécurité avec la gamme de caméras de sécurité et d'alarmes Ring. Ces appareils, très simples d'emploi, vous permettent de protéger votre résidence et de rester en alerte au moindre mouvement. Vous êtes prévenus au moindre mouvement sur votre smartphone afin d'activer l'alarme et faire fuir l'intrus présent dans votre maison.