Soldes 2ème démarque : le TOP des offres chez Amazon et Cdiscount

A la seconde place des produits qui suscitent le plus d'engouement, on peut citer les PC portables. Dans ce contexte sanitaire encore très compliqué, nombreux sont ceux qui recherchent un PC portable pour le télétravail. Asus, Acer, Dell ou encore HP, les plus grandes marques d'informatiques voient leurs produits bradés à des prix parfois jamais vu sur d'excellents ordinateurs. Vous pourrez vous tourner vers Amazon, Fnac-Darty et même Cdiscount pour trouver des offres immanquables.

Et si vous êtes plutôt du genre à enchainer les sessions de gaming avec vos amis, vous pourrez également trouver votre bonheur. Les sites de vente en ligne spécialisés comme Rue du Commerce, TopAchat ou Matériel.net proposent des PC portables dédiés au gaming à des prix très intéressants. Sur cette catégorie de produits, ne négligez pas les e-commerçants plus généralistes comme Cdiscount ou Fnac-Darty qui proposent un large choix de PC portable gaming des plus grandes marques comme Asus, MSI ou Lenovo.