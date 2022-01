Samsung Galaxy Buds 2 : une double promotion pour les Soldes !

Les Samsung Galaxy Buds 2 font partie des plus belles réalisations, en termes d'écouteurs, de Samsung Ces intra-auriculaires sans-fil sont idoines au quotidien, y compris par exemple dans les transports, grâce au réducteur de bruit actif (ANC) intégré. Plongez ainsi dans votre univers et profitez pleinement d'un son immersif aux basses puissantes et des aigus clairs

Commandez-les directement grâce à l'application Android Wear, et profitez de la possibilité de personnaliser votre son grâce aux six niveaux d'égalisation proposés. En plus, avec trois tailles d'embout en silicone, vous êtes à peu près sûr de pouvoir les adapter à vos oreilles. Enfin, en termes d'autonomie, vous profitez d'un peu plus de 6h d'écoute en autonomie standard, et environ 4h lorsque l'ANC est actif, pour un total dépassant les 24h avec l'étui de recharge inclus. Profitant de la norme IPX2, ils ne craignent pas une humidité légère, et obtiennent 8/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant .