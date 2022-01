Cdiscount frappe fort avec 7 offres folles pour les Soldes d'hiver 2022

Les gamers sont maintenant à l'honneur via cet écran incurvé de la marque Viewsonic avec sa dalle 32'' et sa résolution Full HD. Le temps de réponse à 1 ms et le taux de rafraîchissement de 165 Hz favoriseront la réactivité durant une partie intense. Tout a été fait pour vous immerger pleinement dans vos jeux favoris.

Cet écran s'adaptera à n'importe quel PC Windows ou Mac et peut être incliné à volonté. Des haut-parleurs intégrés sont de la partie et différentes interfaces dont 2 HDMI, un DisplayPort et une sortie de ligne audio se tiendront à votre disposition.