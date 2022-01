Soldes 2022 : les meilleures offres du week-end chez Amazon et Cdiscount

Le premier week-end des Soldes est une étape importante de cette période commerciale. Si les hostilités ont débuté dès ce mercredi 12 janvier, cette première fin de semaine risque d'être déjà le point culminant de ces quatre semaines avec un maximum de remises d'ors et déjà disponibles sur une quantité phénoménale de références.

Les smartphones semblent une fois encore partis pour être les produits phares de ces Soldes 2022. C'est bien simple, on en voit partout depuis trois jours et cela ne va pas s'arrêter tant la demande est forte et le nombre de modèles sur le marché est grand. Apple, Samsung, OnePlus et Xiaomi, tous ces constructeurs vous proposent aujourd'hui des modèles plus abordables que jamais. Si vous êtes en quête d'un nouveau téléphone pour bien commencer l'année, n'attendez pas davantage et sautez sur l'occasion.

Les PC portables sont également revenues en force durant ces Soldes 2022 et l'on trouve aujourd'hui de très nombreux modèles Lenovo, HP ou encore Asus et Acer. Que vous recherchiez une petite machine pour le télétravail ou un monstre de puissance pour jouer aux derniers titres sortis, d'incroyables promotions et remises jusqu'à -40% sont déjà en ligne pour vous permettre d'acheter malin. Consultez nos sélections et nos bons plans pour en apprendre plus sur ces modèles et faites-vite; il n'y en aura pas pour tout le monde !

C'est l'hiver et vous préférez passer du temps à la maison ? Pas de problème, mais encore faut-il posséder le bon téléviseur pour profiter des milliers de programmes en streaming que vous avez raté l'année dernière. Notre sélection des téléviseurs 4K vous permettra de profiter d'un écran de haute qualité, à la plus haute définition disponible mais pas que ! Ces modèles, compatibles HDR ou encore Dolby Vision et Dolby Atmos, vous permettent de profiter d'une expérience proche du cinéma sans bouger de votre salon.

Les objets connectés enfin sont les nouveaux venus de la galaxie high-tech qui vous permettent de rendre votre maison plus intelligente et plus agréable au quotidien. Les possibilités sont nombreuses, de l'aspirateur robot qui vous aide à nettoyer votre maison sans efforts, aux ampoules connectées pour une lumière personnalisée et agréable chaque jour en passant par les alarmes et les caméras de surveillance reliées à votre smartphone, vous avez le choix afin de simplifier votre vie quotidienne. Vous retrouverez également un large choix d'enceintes connectées pour diffuser de la musique chez vous mais aussi pour contrôler l'ensemble de vos objets d'une simple commande vocale.