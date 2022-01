Pour les Soldes, Boulanger casse le prix du Amazon Fire TV Cube

La Fire TV Cube est une box TV qui se démarque de ses congénères par le fait qu'il ne s'agit pas d'un stick que l'on branche et qui se camoufle derrière la télé. Ici il s'agit d'un cube car non seulement elle permet l'accès à la TV en 4K, mais en plus elle embarque Alexa avec une enceinte pour pouvoir s'en servir même lorsque la télé n'est pas allumée.

Une fois branchée et reliée au WiFi, vous pouvez donc interpeller Alexa pour lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et en passant par l'app sur votre smartphone, vous pouvez lui rajouter des skills afin de multiplier ses compétences. Elle peut vous donner la météo, les infos, le trafic, contrôler votre maison connectée, et même appeler d'autres personnes qui possèdent un appareil avec Alexa.