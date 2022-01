Pour les Soldes, l'aspirateur robot Dreame D9 chute à moins de 200€

Le Dreame D9 ne paie pas de mine mais il recèle de nombreux atouts qui le rendent très attractifs. Et ça commence par son autonomie de 150 minutes qui lui permet amplement de nettoyer les pièces où il passe. Il est d'ailleurs doté de 4 puissances d'aspiration différentes afin d'être sûr de ne rien rater.

Son bac à poussière de 570 ml suffit à contenir la poussière pour un cycle de charge complet, suite à quoi il faut bien entendu le vider et le nettoyer. Et comme nous l'avons dit : il est aussi équipé d'un bac d'eau pour passer la serpillère. Celui-ci fait 270 ml et peut couvrir une surface comprise entre 200 et 250 m².

Il fonctionne en duo avec une app à télécharger sur le smartphone. Celle-ci permet non seulement de surveiller les activités de l'aspirateur ainsi que la progression de son travail. Mais elle permet en plus de pouvoir le lier à Alexa. Ainsi si vous possédez une enceinte connectée, ou juste l'app Alexa sur votre smartphone, vous allez pouvoir le contrôler à la voix et lui donner des ordres.