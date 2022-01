Apple, Huawei, Xiaomi : 4 offres folles sur les montres connectées pour les Soldes

La montre est équipée d'un écran Retina qui est en permanence activé avec de vous afficher l'heure et toutes vos informations à tout moment. Elle se connecte à un iPhone ou un smartphone sous Android (même s'il y a plus d'interactivités avec un appareil iOS) afin de vous afficher vos notifications, messages, appels et autres données.

La Watch Series 7 est équipée d'un capteur de taux d’oxygène dans le sang et d'un capteur électrique de fréquence cardiaque, chose que ne propose pas la Watch SE. La batterie dispose d'une autonomie de 18h. Et il est bien entendu possible de téléphoner et répondre aux messages via l'écran tactile de la montre.