Pour les Soldes, Darty casse le prix de ce pack gaming Corsair 4 en 1

Ce pack Corsair comprend en premier lieu un clavier K55 RGB PRO. Adapté aux besoins des gamers, il comprend comme son nom l'indique un éclairage RGB du plus bel effet et totalement personnalisable pour s'adapter à leurs goûts et à leurs préférences. Six touches macro personnalisables sont également présentes pour ajouter autant de fonctions et de raccourcis et ainsi gagner du temps dans certaines actions en cours de jeu.

Une souris HARPOON RGB PRO est également incluse. Possédant un poids de seulement 85 grammes pour une maniabilité exemplaire, elle possède également un système RGB personnalisable. Disposant de six touches programmables, elle offre aussi une grande rapidité dans chaque déplacement avec son capteur optique de 12 000 dpi.

Le son est également une composante importante de son expérience de jeu. Le casque gaming HS50 PRO Stereo vous apporte un rendu audio exceptionnel dans vos parties grâce à ces transducteurs audio premium 50 mm. Un micro est bien évidemment intégré pour vous permettre de discuter avec vos amis ou vos concurrents.

Enfin, dernier élément présent dans ce pack, le tapis de souris, indispensable pour une bonne utilisation de votre appareil.