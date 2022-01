Amazon brade l'Apple Watch SE pour les Soldes !

L'autre atout de la version SE de l'Apple Watch est qu'il est possible de téléphoner directement depuis la montre. Il suffit de décrocher via l'écran tactile, ou d'aller dans son répertoir pour choisir son correspondant. Comme elle est équipée de micros et d'un haut-parleur, vous pouvez téléphoner sans problème.

On l'a évoqué rapidement plus haut, mais à l'arrière de l'écran sur votre poignet se trouvent plusieurs capteurs. Ils vont recueillir différentes données de santé et les retranscrire sur la montre et sur l'app correspondante du smartphone. Ainsi si vous faites du sport ou des entraînements vous aurez accès au suivi de vos progrès et vos données physiques. Également, elle permet de surveiller votre sommeil, la qualité de celui-ci, et prévenir de problèmes tels que l'apnée du sommeil.

Vendue tout juste sous la barre des 300€, elle est aujourd'hui en soldes à 269€ chez Amazon.