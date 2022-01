Airpods 2 : offre choc à saisir sur les écouteurs Apple pour le lancement des Soldes

Faciles à glisser dans un sac, les Airpods 2 sont de vrais atouts au quotidien. Avec seulement 8g sur la balance, ils sauront se faire discret à vos oreilles comme sur votre sac. Véritable accessoire de mode, leur design épuré, dans la lignée des produits Apple, est d'un blanc immaculé et se mariera à merveille avec toutes vos tenues.

De plus, ils disposent d'une large autonomie grâce au boitier de charge filaire inclus, pour environ trois heures de conversation ou cinq heures d'écoute avec les batteries de vos seuls écouteurs, et ces temps grimpent à respectivement 18h et 24h en employant le boitier de recharge ! Bien pratique donc, sachant que grâce à la recharge rapide, 15 minutes passées dans le boitier offrent à vos écouteurs deux heures d'écoute et trois heures de conversation.

Dites simplement « Hey Siri ! » pour faire réagir votre iPhone ou tout autre appareil Apple compatible, et lui poser une question. C'est très pratique dans la rue par exemple, pour savoir si de la pluie est prévue dans la prochaine heure. Plus encore, grâce à l'excellente puce H1, vos Airpods 2 sont 30% plus rapides et réduisent ainsi la latence de connexion lors du passage d'un appel par exemple. Un excellent produit qui n'attend plus que de vous accompagner au quotidien.