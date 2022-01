Soldes Rakuten : 6 offres chocs qui valent vraiment le détour !

Plus encore, le processeur Google Tensor (5 nm) moulinant à 2,8 GHz et aidé par 8 Go de RAM donnent de belles performances au menu. Vous profitez également de 128 Go de stockage pour tirer pleinement profit d'un des meilleurs photophones du marché, grâce à des capteurs arrières de 12 et 50 MP, ainsi qu'un capteur avant de 8 MP, pour filmer en 4K. Compatible 5G, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2., sa norme IP68 et sa batterie de 4500 mAh en font un compagnon idéal en toute circonstance obtenant un 8/10 lors de notre test 100% indépendant.