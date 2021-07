Le plus intelligent des aspirateurs robots (Dreame Bot L10 Pro) profite d'un code pour les Soldes

Avec son radar LiDAR le Dreame Bot L10 Pro sait s’orienter en évitant habilement les obstacles pour éviter de taper dans les portes et les meubles à tout bout de champ. Il va cartographier votre logement en 3D pour naviguer aisément au fur et à mesure tout en adaptant son parcours aux zones qu’il n’a pas encore nettoyées.

Avec son radar et ses capteurs, il reconstitue son environnement sur une zone de 8 mètres devant lui ce qui lui permet de naviguer sans être gêné par les objets sur son chemin. Il est capable de rester en activité pendant plus de 2 heures grâce à sa batterie de 5 200 mAh. Ainsi doté, il dispose d’une bonne réserve d’énergie pour offrir une aspiration puissante avec un nettoyage en profondeur de vos sols.

Mais en plus d’aspirer, il va également laver vos sols. Il est doté d’un réservoir à saleté de 570 ml et d’un réservoir d’eau pour le lavage de 270 ml. Cet aspirateur adopte également Alexa pour le pilotage par commande vocale et vous pourrez planifier ses actions par zone et suivant votre propre calendrier.

De plus, son niveau sonore en fonctionnement est limité à seulement 65 db dans un son mode silencieux, ce qui vous permet de l’utiliser même pendant que vous êtes dans la pièce. Il gère automatiquement sa puissance suivant la surface qu’il traverse comme sur les moquettes et tapis pour une aspiration efficace.