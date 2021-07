Soldes Amazon : ce clavier multimédia Logitech K400 Plus est vraiment pas cher

Cette offre s'intéresse donc à un clavier sans fil multimédia de Logitech, une marque réputée dans le domaine des périphériques informatiques, modèle K400 Plus. Il s'agit véritablement d'un clavier tout-en-un extrêmement accessible et disposant en plus d'un clavier d'un pavé tactile pouvant donc faire office de souris.

Une polyvalence fort appréciable et le tout sans fil d'une portée de dix mètres. Le K400 Plus peut donc parfaitement faire office de mini tour de contrôle de votre ordinateur ou votre téléviseur à distance, notamment grâce à la présence de nombreux raccourcis pour Windows ou Android. Il se veut également un compagnon durable grâce à une pile promettant une longévité de dix-huit mois.

En plus de tous ces avantages, le clavier Logitech K400 Plus se montre très facile d'installation grâce au périphérique USB Unifying. Cela lui assure par ailleurs une haute compatibilité avec de nombreux systèmes d'exploitation, à savoir Windows 7, 8, 10, Android 5.0 et Chrome OS.