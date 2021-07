Soldes Apple : les fameux AirPods Pro sont à moins de 200€ chez Amazon

Les AirPods Pro sont rarement sous la barre des 200 euros depuis leur commercialisation.

Pour les soldes d'été 2021, Amazon profite de la période de promotions pour faire baisser le prix des fameux écouteurs sans fil de la marque à la pomme. Au cours d'une durée indéterminée, ils sont en effet à 199 euros.

L'article est vendu et expédié par Amazon, et est éligible à la livraison gratuite à domicile. Et pour information, les membres du service Prime du site e-commerce peuvent payer le produit en quatre fois sans frais.