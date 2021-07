Soldes d'été : la montre connectée Xiaomi Watch Lite est au prix le plus bas sur Amazon

La Xiaomi Mi Watch Lite vous propose un large écran d'1,4 pouce au format carré qui vous permet à la fois de lire l'heure d'un coup d'oeil grâce à son excellente luminosité mais aussi de consulter l'ensemble des notifications reçues sur votre smartphone sans avoir à sortir ce dernier de votre poche.

L'appareil est pensé avant tout pour suivre votre activité et comprend un capteur de fréquence cardiaque qui vous donne en temps réel le nombre de battements de cœur de jour comme de nuit avec sa fonctionnalité de suivi du sommeil. La smartwatch compte également vos pas durant la journée pour vous motiver à bouger plus. Des anneaux d'activité symbolisent votre activité, le nombre de calories dépensées et les minutes de sport accomplies pour vous pousser à en faire un peu plus chaque jour et remplir vos objectifs.

La Xiaomi Mi Watch Lite inclut de nombreuses activités sportives et vous suit également dans l'eau à la piscine grâce à son étanchéité jusqu'à 50m. L'autonomie est elle affichée à 9 journées complètes, ce qui signifie qu'une seule charge hebdomadaire suffit à vous redonner assez d'énergie pour toute une semaine d'activité.