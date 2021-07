Soldes d'été : 4 offres en soldes sur les assistants Amazon Echo

On change de dimension avec Echo Show 8 en ajoutant au son l’image. Pour seulement 84 € au lieu de 109 €, offrez-vous tous les avantages d’Echo Dot et ajouter un écran HD de 8“ pour visualiser votre agenda ou regardez une série sur Prime Video ou Molotov. Vous pourrez également passer vos appels vidéo grâce à la caméra intégrée.

Tout comme la gamme Echo Dot, profitez des fonctionnalités avancées d’Alexa et faites-vous aider pour réaliser des recettes pas à pas tout en vous assurant que la température est ajustée dans chaque pièce de la maison.

Quelqu’un sonne sur votre nouvelle sonnette Ring connectée, voyez sur votre écran qui vous dérange. Envie de lire un livre eBook, c’est possible aussi et si vous souhaitez couper le micro pour ne plus être écouté, switchez simplement l’interrupteur sur off. Son prix de seulement 84 € est particulièrement attractif.