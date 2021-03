Le OnePlus 8 Pro est vraiment pas cher avant la fin des Soldes Amazon

Compatible avec la norme 5G, le OnePlus 8 Pro est un smartphone doté d'un écran Super Smooth 3D Fluid AMOLED de 6,78 pouces haute définition avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une résolution de 3168 x 1440 pixels.

On retrouvera aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 4510 mAh avec recharge sans fil Warp Charge 30 (une journée d’autonomie en seulement 30 minutes de charge). L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android.