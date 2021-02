Soldes Amazon : cette clé USB 3.1 de 256 Go à double connectique SanDisk est à prix cassé

Déjà disponible depuis plus d’un an aux États-Unis, le Fire TV Cube de seconde génération débarque enfin en France. Mélange atypique d’enceinte connectée et de boitier TV, cet appareil n’a aucun égal dans la sphère Tech. Faut-il pour autant se jeter dessus ? Une telle hybridation a-t-elle vraiment un avenir ? Réponse dans ce test après plusieurs jours d’essais.