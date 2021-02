Soldes Amazon : le système d'enceintes Logitech Z333 est à prix cassé

Mais votre patience sera récompensée. Vous recevrez en effet un pack comprenant deux haut-parleurs, un caisson de basse et un boîtier de commande filaire. Avec sa puissance de crête de 80 W, l'ensemble vous promet un son puissant et de qualité. De plus, vous avez la possibilité de régler simplement le niveau des basses, via un bouton situé à l'arrière du caisson.

Le boîtier de commande, quant à lui, vous permettra d'ajuster aisément le volume. Il comporte également une prise jack, afin d'y brancher directement un casque ou des écouteurs. Par ailleurs, notez que le système repose sur une connectivité filaire, avec des entrées 3,5 mm et RCA. Mais vous pouvez aussi lui adjoindre un adaptateur Bluetooth, pour lier vos appareils sans fil.