Soldes Amazon : cette carte SDXC SanDisk Extreme PRO 256 Go est à prix cassé

La carte mémoire SDXC SanDisk Extreme PRO de 256 Go (référence SDSDXXY-256G-GN4IN) est l'accessoire parfait pour étendre la capacité de stockage d'un appareil photo numérique.



Cette carte de 12 grammes a été conçue pour les amateurs de photos et de vidéos en haute définition puisqu'elle permet la réalisation de vidéos UHD 4K et une photographie en mode rafale. Elle embarque une vitesse de capture allant jusqu'à 90 Mo/s et une vitesse de transfert de 170 Mo/s.