Soldes Amazon : ce bracelet connecté Huawei Band 4 est en promo

Nous nous sommes rendus chez Amazon pour dénicher cette bonne affaire. L'e-commerçant américain applique toujours les mêmes modalités avec la livraison gratuite à domicile ou en point retrait. Sur ce produit, la garantie de base est valable pendant deux ans. Une assurance dommage accidentel est proposée à 3,59€ pour un an ou 4,09€ pour une durée de deux ans.

Le Huawei Band 4 est un bracelet connecté équipé d'un écran tactile couleur de 0,96 pouce avec une définition de 160 x 80 pixels. Avec son affichage en 2.5D, il offre une lisibilité parfaite sur sa petite dalle. Toutes les informations essentielles y paraîtront de manière claire et détaillée. De nombreux cadrans avec des styles originaux permettent d'habiller les menus du bracelet. Une petite touche de personnalisation très appréciable…

Au rayon des fonctionnalités, nous retrouvons un suivi intelligent de la fréquence cardiaque. Des vibrations sont utilisées lorsque votre rythme cardiaque dépasse la moyenne. De plus, neuf modes d'entrainement sont d'actualité pour la marche, le cyclisme, le rameur et bien plus encore.